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في الجولة الـ20

رباعية لـ ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد تُهديه الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٨ صباحاً
رباعية لـ ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد تُهديه الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي
المواطن - محمد سمعه

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فاز فريق ليفربول برباعية مقابل هدفين أمام ضيفه نادي نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4- 2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، نجح ليفربول في إحراز الهدف الأول عبر المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ50، بعد تمريرة جيدة من الأوروجوياني نونيز.

وبعدها نجح نيوكاسل في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب السويدي إيزاك في الدقيقة الـ55.

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

وواصل ليفربول ضغطه ليسجل الهدفين الثاني والثالث عبر اللاعبين كورتيس جونز وكودي جاكبو في الدقيقتين الـ 75 والـ 79، ثم سجل نيوكاسل هدفه الثاني عبر اللاعب سيفين بوتمان في الدقيقة الـ82.

وعند حلول الدقيقة الـ 87، سجل محمد صلاح الهدف الثاني له في المباراة والرابع لليفربول عبر ركلة جزاء.

وبعد المباراة، أصبح رصيد ليفربول 45 نقطة منفردًا بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز التاسع.

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

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