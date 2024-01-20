رباعي الدوري السعودي يتركون بصمتهم مع السنغال

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خطف رباعي الدوري السعودي للمحترفين، الأنظار خلال مشاركتهم مع منتخب السنغال الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.
وبدأ منتخب السنغال الأول لكرة القدم بقيادة مدربه أليو سيسيه، منافسات كأس الأمم الإفريقية بشكل لافت، حيث فاز على غامبيا بثلاثية دون رد، قبل أن يعبر الكاميرون بنتيجة 3\1، ويتأهل رسميًا لدور الـ16.
وضم تشكيل منتخب السنغال، 4 لاعبين من الدوري السعودي، وهم؛ ساديو ماني “النصر”، إدوارد ميندي “حارس الأهلي”، كاليدو كوليبالي “الهلال”، وحبيب ديالو “الشباب”، ولعبوا دورًا بارزًا في التأهل المبكر.
ويُعد ساديو ماني، أبرز لاعبي الدوري السعودي في تشكيلة السنغال، حيث نجح في تسجيل هدف وصنع آخر، وبلغت دقة تمريراته 82%، فيما تصدى إدوارد ميندي لـ5 كرات، واستقبل هدفًا واحدًا.
وتمكن المدافع المتألق كوليبالي من استرداد الكرة 3 مرات، وأبعدها 4 مرات، ولم ينل أي بطاقة حتى الآن، فيما شكل حبيب ديالو خطورة كبيرة؛ بفضل تنوع أدواره، وسجل هدفًا؛ ووصلت دقة تمريراته إلى 92%.