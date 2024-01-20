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ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية

رباعي الدوري السعودي يتركون بصمتهم مع السنغال

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢٥ مساءً
رباعي الدوري السعودي يتركون بصمتهم مع السنغال
المواطن - فريق التحرير

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خطف رباعي الدوري السعودي للمحترفين، الأنظار خلال مشاركتهم مع منتخب السنغال الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

تأهل منتخب السنغال

وبدأ منتخب السنغال الأول لكرة القدم بقيادة مدربه أليو سيسيه، منافسات كأس الأمم الإفريقية بشكل لافت، حيث فاز على غامبيا بثلاثية دون رد، قبل أن يعبر الكاميرون بنتيجة 3\1، ويتأهل رسميًا لدور الـ16.

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منتخب السنغال
لاعبو السنغال – المصدر @GaindeYi

تألق رباعي الدوري السعودي

وضم تشكيل منتخب السنغال، 4 لاعبين من الدوري السعودي، وهم؛ ساديو ماني “النصر”، إدوارد ميندي “حارس الأهلي”، كاليدو كوليبالي “الهلال”، وحبيب ديالو “الشباب”، ولعبوا دورًا بارزًا في التأهل المبكر.

ساديو ماني
ساديو – المصدر @GaindeYi

ويُعد ساديو ماني، أبرز لاعبي الدوري السعودي في تشكيلة السنغال، حيث نجح في تسجيل هدف وصنع آخر، وبلغت دقة تمريراته 82%، فيما تصدى إدوارد ميندي لـ5 كرات، واستقبل هدفًا واحدًا.

وتمكن المدافع المتألق كوليبالي من استرداد الكرة 3 مرات، وأبعدها 4 مرات، ولم ينل أي بطاقة حتى الآن، فيما شكل حبيب ديالو خطورة كبيرة؛ بفضل تنوع أدواره، وسجل هدفًا؛ ووصلت دقة تمريراته إلى 92%.

كاليدو كوليبالي
كوليبالي – المصدر @GaindeYi

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