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رحيل كلوب قد يُقرب محمد صلاح من دوري روشن

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٤٢ مساءً
رحيل كلوب قد يُقرب محمد صلاح من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مصير النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، بعد إعلان المدير الفني الألماني يورجن كلوب، رحيله نهاية الموسم الحالي.

كلوب يعلن الرحيل

وكان كلوب قد أعلن بالأمس وبشكل مفاجئ، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، وأكد أنه يشعر أن هذا القرار الأمثل لأن طاقته نفدت؛ ولم يعد قادرًا على ممارسة عمله مرارًا وتكرارًا.

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يورجن كلوب
المدرب الألماني – المصدر @LFC_Arabic

محمد صلاح قد يرحل

وقد يدفع قرار كلوب، عدداً من اللاعبين للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وفي مقدمتهم؛ محمد صلاح الذي تمسك المدرب الألماني باستمراره؛ ووقف أمام رحيله للاتحاد في الصيف الماضي.

ويحظى محمد صلاح باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، ومنها؛ باريس سان جيرمان، بجانب رغبة أكثر من ناد في دوري روشن السعودي بضمه، ويتقدمهم الاتحاد الذي حاول التعاقد معه.

يورجن كلوب ومحمد صلاح
كلوب وصلاح – المصدر mirror

وانضم صلاح إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، قادمًا من روما في عام 2017، مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الريدز، والدوري الإنجليزي.

ولا يُعد محمد صلاح الوحيد الذي قد يُفكر في الرحيل، حيث أكدت إذاعة talkSPORT البريطانية، أن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، والهولندي فيرجل فان دايك قد يُغادران نهاية الموسم، بعد رحيل كلوب.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

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