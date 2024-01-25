روتانا تخطط لافتتاح 8 فنادق جديدة في السعودية

أعلنت روتانا، إحدى شركات إدارة الفنادق الرائدة في المنطقة والتي تمتلك أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن خططها التوسعية في المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في النسخة الثانية من ملتقى السياحة السعودي (STF).

منصة مثالية للتواصل

وفّر هذا الحدث، الذي أقيم من 22 إلى 24 يناير في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لروتانا منصة مثالية للتواصل ما بين أصحاب القرار والمهتمين في القطاعين الخاص والحكومي وكذلك القطاعات المتخصصة في توفير الوجهات السياحية والخدمات الفندقية داخل السعودية.

وتعليقًا على خطط التوسع والمشاركة في ملتقى السياحة السعودي 2024، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا، إيدي طنوس: “يسعدنا العودة للمشاركة في النسخة الثانية من ملتقى السياحة السعودي وفي جعبتنا الكثير من الخطط الطموحة التي تظهر التزام روتانا بتشكيل مستقبل السياحة في المملكة العربية السعودية”.

خطط روتانا التوسعية

وتمثل المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الأسواق نموًّا في المنطقة، وتسير روتانا على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في مضاعفة عدد الغرف التي تديرها حاليًّا في المملكة خلال السنوات القادمة.

وتشمل خطتها التوسعية الكبيرة إطلاق ثمانية فنادق جديدة في جميع أنحاء المملكة، ليصل إجمالي عدد الغرف 4400 غرفة عبر 16 فندقًا.

وتشمل الفنادق الثمانية الجديدة أربعة تحت العلامة التجارية “إيدج من روتانا” وواحد “ريحان من روتانا” في الرياض، وفندق “دار ريحان من روتانا” في الخبر، و”المناخة روتانا” في المدينة المنورة، وفندق “إيدج من روتانا” في الباحة.

يذكر أن ملتقى السياحة السعودي قد انطلق بعد الانفتاح العالمي للمملكة العربية السعودية في عام 2019 أمام الزوار من جميع أنحاء العالم، ليكون فرصة للتفاعل والتواصل مع أكبر العلامات التجارية السعودية في قطاعي السياحة والسفر من أجل مناقشة وعرض التطورات السياحية، والتركيز على تاريخ المملكة العربية السعودية الغني وضيافتها الفريدة.

والتزمت روتانا بالمشاركة في الملتقى منذ بدايته في إطار جهودها لدعم المبادرات السياحية ضمن رؤية المملكة لعام 2030 وللمشاركة في تشكيل قطاع السياحة السعودي.

تدير روتانا حاليًّا 74 فندقًا في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتخدم أكثر من ستة ملايين نزيل سنويًّا. تضم محفظتها حاليًّا 19,237 غرفة وست علامات تجارية متميزة، بما في ذلك 10,159 غرفة في 36 فندقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة و2,200 غرفة في 8 فنادق في المملكة العربية السعودية.