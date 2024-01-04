رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل هداف في 2023

توج قائد النصر ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو بجائزة مارادونا، ضمن جوائز جلوب سوكر لعام 2023.

رونالدو يتوج بجائزة جلوب سوكر

وأعلن حساب جلوب سوكر الرسمي عبر منصة “إكس”، عن حسم كريستيانو لجائزة مارادونا لأفضل هداف في عام 2023، بعد تألقه مع النصر ومنتخب البرتغال، وتسجيله 54 هدفًا.

وشارك رونالدو صاحب الـ38 عامًا، في 59 مباراة عام 2023، وسجل 54 هدفًا، وهو أفضل سجل تهديفي له في عام واحد منذ 2017، عندما أحرز 53 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

وفاز كريستيانو بجائزة جلوب سوكر، بعدما منافسة قوية من نجم بايرن ميونيخ، الإنجليزي هاري كين، ونجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، حيث سجل كل منهما 52 هدفًا.

كريستيانو يتصدر قائمة الهدافين

ويتصدر رونالدو حاليًا صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 20 هدفًا، بعد نهاية منافسات الجولة الـ19، كما أنه الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم، بعدما قدم 9 تمريرات حاسمة.

وساهم النجم البرتغالي، في احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة والخسارة في 3 لقاءات.