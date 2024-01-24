رياض محرز أبرز الخاسرين بعد الخروج الإفريقي

تعرض النجم رياض محرز؛ لانتقادات قوية بعد خروج منتخب الجزائر الأول لكرة القدم مبكرًا من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

منتخب الجزائر يخسر ويودع البطولة

ولعب منتخب الجزائر ضد موريتانيا بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، وخسر محاربو الصحراء بهدف دون رد، ليودع رفقاء رياض محرز البطولة رسميًا.

ولم يظهر منتخب الجزائر بالمستوى المتوقع في البطولة، حيث بدأ مشواره بالتعادل ضد أنجولا بنتيجة 1\1، ثم تعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2\2، وخسر أمام موريتانيا التي حققت أول انتصار لها في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.

الانتقادات تُحاصر رياض محرز

وبعد الخروج الإفريقي، تعرض رياض محرز لانتقادات كبيرة، خاصة أنه شارك بشكل أساسي في أول مباراتين، قبل أن يُقرر المدير الفني جمال بلماضي، أن يحتفظ به على مقاعد البدلاء ضد موريتانيا؛ لأسباب فنية.

وفشل محرز في الظهور بالمستوى المنتظر منه، خاصة أن الجماهير كانت تعول عليه كثيرًا، في قيادة منتخب الجزائر، لتجاوز مرحلة المجموعات والمنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية، إلا أنه لم يصنع الفارق.