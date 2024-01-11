زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب البيرو

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، إقليم مويوبامبا جنوب البيرو.

مركز رصد الزلزال

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد نحو 31 كيلومترا من الإقليم، وعلى عمق 115.3 كيلومترا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.