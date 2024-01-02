سانشيز يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

حسم النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، موقفه من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

سانشيز يُفضل الاستمرار

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، أن سانشيز تلقى 3 عروض مؤخرًا من السعودية وتركيا والبرازيل، إلا أنه يُفضل البقاء مع إنتر ميلان حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ولفت نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن عقد سانشيز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ممتد حتى يونيو 2024، ولا يوجد في خطط النيراتزوري تمديد التعاقد معه.

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي الاتحاد مهتم بالتعاقد مع النجم التشيلي، لتدعيم هجوم الفريق في الميركاتو الشتوي، بناء على طلب المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

تجربة مخيبة مع إنتر ميلان

ولم يظهر النجم التشيلي بالمستوى المتوقع في تجربته الثانية مع إنتر ميلان، ولم يحرز سوى هدفين أمام سالزبورج وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، وغاب عن هز الشباك في الدوري الإيطالي، ليتعرض لانتقادات قوية.