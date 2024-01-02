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خلال فترة الانتقالات الشتوية

سانشيز يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٢٣ مساءً
سانشيز يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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حسم النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، موقفه من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

سانشيز يُفضل الاستمرار

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، أن سانشيز تلقى 3 عروض مؤخرًا من السعودية وتركيا والبرازيل، إلا أنه يُفضل البقاء مع إنتر ميلان حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

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أليكسيس سانشيز
النجم التشيلي – المصدر onzemondial

ولفت نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن عقد سانشيز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ممتد حتى يونيو 2024، ولا يوجد في خطط النيراتزوري تمديد التعاقد معه.

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي الاتحاد مهتم بالتعاقد مع النجم التشيلي، لتدعيم هجوم الفريق في الميركاتو الشتوي، بناء على طلب المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

أليكسيس سانشيز
النجم التشيلي – المصدر lequipe

تجربة مخيبة مع إنتر ميلان

ولم يظهر النجم التشيلي بالمستوى المتوقع في تجربته الثانية مع إنتر ميلان، ولم يحرز سوى هدفين أمام سالزبورج وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، وغاب عن هز الشباك في الدوري الإيطالي، ليتعرض لانتقادات قوية.

أليكسيس سانشيز - إنتر ميلان

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