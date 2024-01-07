ساهم تجسد مثالًا رائعًا للمنصات الرقمية في خدمة القضايا الإنسانية

وصل إجمالي التبرعات التي جمعتها الحملة الوطنية السعودية لتقديم المساعدة لشعب غزة، حتى الآن أكثر من 600 مليون ريال سعودي (ما يعادل 160 مليون دولار).

مثال رائع لأهمية المنصات الرقمية

وأوضح تقرير صحيفة “المونيتور”، أنه تم إطلاق المبادرة الشعبية لإغاثة ومساندة شعب غزة في 2 نوفمبر 2023 من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر منصة ساهم للتبرعات الخيرية، وذلك تماشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ويقول التقرير: إن منصة “ساهم”، كان لها دور كبير بخاصة في سياق حرب غزة، وتمثل مثالًا رائعًا لكيفية قيام المنصات الرقمية بحشد الدعم والموارد للقضايا الإنسانية.

دعم الأشقاء في غزة

وأضاف التقرير أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بتنسيق عملية تسليم المساعدات، التي تشمل 24 طنًّا من المواد الغذائية والطبية والإمدادات الإيوائية، لمساعدة الفلسطينيين المتضررين من الصراع داخل قطاع غزة.

يُذكر أنه وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كيفية التبرع عبر منصة ساهم ويجري جمع التبرعات عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق “ساهم” أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبينًا أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل لمستحقيها كاملة.