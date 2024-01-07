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بعدما جمعت 600 مليون ريال سعودي لصالح الحملة الشعبية لإغاثة غزة

ساهم تجسد مثالًا رائعًا للمنصات الرقمية في خدمة القضايا الإنسانية

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢١ مساءً
ساهم تجسد مثالًا رائعًا للمنصات الرقمية في خدمة القضايا الإنسانية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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وصل إجمالي التبرعات التي جمعتها الحملة الوطنية السعودية لتقديم المساعدة لشعب غزة، حتى الآن أكثر من 600 مليون ريال سعودي (ما يعادل 160 مليون دولار).

مثال رائع لأهمية المنصات الرقمية

وأوضح تقرير صحيفة “المونيتور”، أنه تم إطلاق المبادرة الشعبية لإغاثة ومساندة شعب غزة في 2 نوفمبر 2023 من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر منصة ساهم للتبرعات الخيرية، وذلك تماشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

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ويقول التقرير: إن منصة “ساهم”، كان لها دور كبير بخاصة في سياق حرب غزة، وتمثل مثالًا رائعًا لكيفية قيام المنصات الرقمية بحشد الدعم والموارد للقضايا الإنسانية.

دعم الأشقاء في غزة

وأضاف التقرير أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بتنسيق عملية تسليم المساعدات، التي تشمل 24 طنًّا من المواد الغذائية والطبية والإمدادات الإيوائية، لمساعدة الفلسطينيين المتضررين من الصراع داخل قطاع غزة.

يُذكر أنه وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كيفية التبرع عبر منصة ساهم

ويجري جمع التبرعات عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق “ساهم” أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبينًا أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل لمستحقيها كاملة.

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة “ساهم” على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق “ساهم” على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.

أهمية ودور منصة ساهم

تعمل منصة ساهم على تسهيل عملية التمويل الجماعي بين المشاريع والأفراد المهتمين بدعمها. ويمكن للأشخاص الباحثين عن التمويل إنشاء حملات لجمع الأموال لأفكارهم أو مشاريعهم، ويمكن للمستثمرين المهتمين المساهمة بمبالغ مالية صغيرة أو كبيرة حسب رغبتهم.

تعد منصة ساهم تعمل على تنظيم العملية بشكل شفاف وآمن، حيث تتحقق من صحة المشاريع وتوفر معلومات شفافة للمستثمرين المحتملين. وتعتمد المنصة على تقنيات التشفير الآمنة لحماية معلومات المستخدمين وتسهيل عملية التحويلات المالية.

تهدف منصة ساهم إلى دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وتعد فرصة للأفراد للاستثمار في مشاريع وأفكار واعدة ودعم الابتكار والتنمية الاقتصادية في البلاد.

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