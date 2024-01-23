مساند يرد على سؤال حول استقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب الخليجية سبب تباين المدة بين أذان الفجر وشروق الشمس في الرياض إصابة شخصين جراء اشتعال لحظي في منزل بالخبر نيابة عن الملك سلمان.. الخريجي يشارك بمراسم تنصيب رئيس ليبيريا ضبط مقيمين بحوزتهما 47 سمكة قرش الشعاب فاليري أبو شقرا تحتضن مولودها الثالث بدء التسجيل في كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير والباحة الإجازات المتبقية في الفصل الدراسي الثاني أنظار عشاق رياضة السيارات تتجه نحو السعودية لمتابعة فورمولا-إي
كشف أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عن سر اختلاف الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس في الرياض على مدار العام.
وقال المسند إن الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس تختلف من فصل لآخر، فمثلاً في الرياض يكون الفرق بين الفجر والشروق أطول ما يكون في شهر يونيو حوالي ساعة ونصف الساعة في أول الصيف.
وتابع المسند : بينما بعيد منتصف سبتمبر في أول الخريف يكون الفرق أقصر ما يكون حوالي ساعة و16 دقيقة بينما في ديسمبر أول الشتاء تعتدل الفترة الفاصلة لتصبح ساعة و23 دقيقة.
وبحسب تقويم أم القرى فإن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء جاءت كما يلي:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|05:41
|07:00
|12:33
|03:43
|06:05
|07:35
|المدينة المنورة
|05:45
|07:06
|12:34
|03:39
|06:01
|07:31
|الرياض
|05:17
|06:38
|12:05
|03:11
|05:32
|07:02
|بريدة
|05:30
|06:52
|12:16
|03:19
|05:40
|07:10
|الدمام
|05:05
|06:27
|11:52
|02:55
|05:15
|06:45
|أبها
|05:27
|06:44
|12:22
|03:35
|05:59
|07:29
|تبوك
|06:02
|07:25
|12:46
|03:46
|06:06
|07:36
|حائل
|05:40
|07:03
|12:25
|03:27
|05:47
|07:17
|عرعر
|05:46
|07:12
|12:28
|03:23
|05:43
|07:13
|جازان
|05:25
|06:42
|12:22
|03:37
|06:01
|07:31
|نجران
|05:19
|06:36
|12:15
|03:29
|05:54
|07:24
|الباحة
|05:33
|06:51
|12:26
|03:38
|06:01
|07:31
|سكاكا
|05:49
|07:13
|12:31
|03:28
|05:49
|07:19