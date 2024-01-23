سبب تباين المدة بين أذان الفجر وشروق الشمس في الرياض

كشف أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عن سر اختلاف الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس في الرياض على مدار العام.

شروق الشمس في الرياض

وقال المسند إن الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس تختلف من فصل لآخر، فمثلاً في الرياض يكون الفرق بين الفجر والشروق أطول ما يكون في شهر يونيو حوالي ساعة ونصف الساعة في أول الصيف.

وتابع المسند : بينما بعيد منتصف سبتمبر في أول الخريف يكون الفرق أقصر ما يكون حوالي ساعة و16 دقيقة بينما في ديسمبر أول الشتاء تعتدل الفترة الفاصلة لتصبح ساعة و23 دقيقة.

مواقيت الصلاة اليوم

وبحسب تقويم أم القرى فإن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء جاءت كما يلي: