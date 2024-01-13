انقلاب مركبة مها الحملي في رالي داكار ونقلها لمستشفى الرياض ضبط 18538 مخالفاً بينهم 6 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف سعوديون يفاجئون زميلهم المصري بحضور زفافه في الدقهلية 4452 زيارة تفتيشية على الأسواق والمتاجر وضبط 1296 مخالفة بالجوف هل ينتقل هندرسون للدوري الإيطالي؟ النصر يقترب من ضم هاري سوتار الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة خطوة تُشير لاقتراب رينان لودي من الهلال تضاؤل فرص أيمن يحيى في المشاركة بكأس آسيا 2023 شرطة تبوك تقبض على 8 أشخاص تشاجروا في محطة وقود
فاجأ 4 مواطنين سعوديين زميلهم المصري بحضور حفل زفافه الذي أقامه في مسقط رأسه بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.
وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة إكس، دخول 4 سعوديين إلى قاعة حفل الزفاف وهم يرتدون البشوت، ثم سلّموا على زميلهم المصري واحتضنوه، في مشهد يدل على الصداقة والود بينهم.
— أخبار منوعة (@RehamAlla2) January 13, 2024