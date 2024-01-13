سعوديون يفاجئون زميلهم المصري بحضور زفافه في الدقهلية

فاجأ 4 مواطنين سعوديين زميلهم المصري بحضور حفل زفافه الذي أقامه في مسقط رأسه بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

حضور حفل الزفاف

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة إكس، دخول 4 سعوديين إلى قاعة حفل الزفاف وهم يرتدون البشوت، ثم سلّموا على زميلهم المصري واحتضنوه، في مشهد يدل على الصداقة والود بينهم.