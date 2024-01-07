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ساهمت في أزمة الصحة العقلية لدى الشباب

سناب شات متهمة بتسهيل صفقات مخدرات بين الشباب

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٨ مساءً
سناب شات متهمة بتسهيل صفقات مخدرات بين الشباب
المواطن - فريق التحرير

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تواجه سناب شات تحديًا قانونيًّا كبيرًا في كاليفورنيا، إذ رفعت مجموعة من عائلات المراهقين الذين تناولوا جرعات زائدة من الفنتانيل دعوى قضائية تتهم منصة التواصل الاجتماعي بتسهيل صفقات المخدرات غير المشروعة التي تشمل الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية أشد فتكًا بمرات عديدة من الهيروين.

دعاوى قضائية ضد سناب شات

ويعد الفنتانيل قاتلًا حتى في الجرعات الصغيرة للغاية، وهو رخيص الإنتاج، وغالبًا ما يباع متخفيًا في هيئة مواد أخرى. وقد يكون لهذه الدعوى القضائية التي تلقي باللوم على المنصة في سلسلة من جرعات المخدرات الزائدة بين الشباب آثار عميقة في كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي ومساءلتها.

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وتزعم الدعوى أن المسؤولين في الشركة علموا أن تصميم المنصة ومزاياها الفريدة توجد ملاذًا آمنًا لبيع المخدرات غير القانونية.

حماية سناب شات

وتتمتع شركات التكنولوجيا، مثل سناب شات، تقليديًّا بالحماية بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات.

وكانت هذه الحصانة القانونية حجر الزاوية في تطور الإنترنت الحديث، مما سمح للمنصات بالنمو من دون التهديد المستمر بالدعاوى القضائية فيما يتعلق بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

محتوى سناب شات

ولا تستهدف القضية سناب شات بسبب المحتوى الذي ينشره تجار المخدرات من جهات خارجية، بل تركز بدلًا من ذلك على منتجات المنصة وقرارات الأعمال.

وتعد هذه الدعوى القضائية جزءًا من اتجاه متزايد إذ يخضع دور شركات التكنولوجيا في السلامة العامة والرفاهية لمزيد من التدقيق.

أزمة الصحة العقلية لدى الشباب

وتواجه شركات سناب شات وجوجل وميتا وتيك توك حاليًّا دعوى قضائية تزعم أنها ساهمت في أزمة الصحة العقلية لدى الشباب.

وتسلط هذه القضايا الضوء على القلق المتزايد بشأن كيفية تأثير منصات التواصل الاجتماعي في المستخدمين، وخاصة الفئة السكانية الأصغر سنًّا، والمسؤوليات التي يجب أن تتحملها هذه المنصات.

مسؤولية مواقع التوصل الاجتماعي

وكان رد سناب شات بخصوص الدعوى القضائية هو تسليط الضوء على تعاونها مع سلطات تطبيق القانون واستخدام التكنولوجيا لاكتشاف الأنشطة غير القانونية ومنعها ضمن منصتها.

وتظل القضية الأساسية قائمة، وتتعلق بمقدار المسؤولية التي يجب أن تتحملها شركات التواصل الاجتماعي تجاه تصرفات مستخدميها، وما هو الخط الفاصل بين حماية المستخدمين ومراقبة المحتوى.

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