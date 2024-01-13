شاهد .. نجم النصر يسجل أول هدف في كأس أمم إفريقيا 2023

نجح النجم الإيفواري سيكو فوفانا لاعب نادي النصر في إحراز أول هدف في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد مرور 4 دقائق من الشوط الأول لمباراة افتتاح البطولة ضد منتخب غينيا بيساو.

وتلقى فوفانا تمريرة جيدة لينجح في الحفاظ عليها ثم يصوب الكرة تصويبة قوية على يسار حارس غينيا بيساو معلنًا تسجيل أول هدف لبلاده وأول هدف في النسخة الـ34 من بطولة الأمم الإفريقية.