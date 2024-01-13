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في شباك غينيا بيساو

شاهد .. نجم النصر يسجل أول هدف في كأس أمم إفريقيا 2023

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٤ مساءً
شاهد .. نجم النصر يسجل أول هدف في كأس أمم إفريقيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم الإيفواري سيكو فوفانا لاعب نادي النصر في إحراز أول هدف في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد مرور 4 دقائق من الشوط الأول لمباراة افتتاح البطولة ضد منتخب غينيا بيساو.

وتلقى فوفانا تمريرة جيدة لينجح في الحفاظ عليها ثم يصوب الكرة تصويبة قوية على يسار حارس غينيا بيساو معلنًا تسجيل أول هدف لبلاده وأول هدف في النسخة الـ34 من بطولة الأمم الإفريقية.

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