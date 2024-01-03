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شركة نادك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣١ مساءً
شركة نادك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة في نادك:

1- مندوب مبيعات.
2- مدير النقل والأسطول.
3- مراقب إنتاج.
4- قائد الفريق للتخطيط والخدمات اللوجستية.
5- مدير مراقبة الجودة.
6- مدير الصحة والسلامة.
7- أخصائي الرواتب.

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أماكن العمل:

– الرياض.
– الدمام.
– جدة.
– مشروع حرض.

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.
– البكالوريوس.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

 

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