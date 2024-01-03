شركة نادك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مندوب مبيعات.
2- مدير النقل والأسطول.
3- مراقب إنتاج.
4- قائد الفريق للتخطيط والخدمات اللوجستية.
5- مدير مراقبة الجودة.
6- مدير الصحة والسلامة.
7- أخصائي الرواتب.
– الرياض.
– الدمام.
– جدة.
– مشروع حرض.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
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