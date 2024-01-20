Icon

ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل الجزائر ضد بوركينا فاسو Icon لوحة ربانية ترسمها الخضرة والضباب والمطر في الباحة Icon منتخب الجزائر يتعادل بشق الأنفس مع بوركينا فاسو Icon القنوات الناقلة لـ مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة Icon حساب المواطن : أفصحوا عن دخل السجل التجاري والأعمال الحرة Icon تتويج الرائد بـ بطولة القصيم للمصارعة الرومانية والحرة للبراعم Icon سامسونج تطرح تطبيقها المستقل Samsung Find Icon فوز ثمين لـ منتخب البحرين ضد ماليزيا Icon شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم بسمة وهبة Icon إحباط تهريب 430 كم من القات المخدر بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
أثارت تساؤلات عن السبب الحقيقي للانفصال

شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم بسمة وهبة

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٤ مساءً
شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم بسمة وهبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

مازالت أصداء إعلان طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز من الممثل أحمد العوضي، تهز الوسط الإعلامي والصحفي، رغم مرور عدة أيام على إعلان انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، تبقى التساؤلات عن السبب الحقيقي للقرار المفاجئ تشغل بال الكثيرين، وتفتح باب الاجتهادات، ما فجر غضب شقيق الفنانة.

الهجوم على إعلامية شهيرة

هاجم وائل، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الإعلامية بسمة وهبة بسبب تدخلها في الأمور الشخصية، الخاصة بحياة شقيقته ياسمين.

قد يهمّك أيضاً
تصريحات مانشيني أغضبته .. سلمان الفرج: أطالب اتحاد القدم بالتحقيق ولا أقبل أن تُمس وطنيتي

تصريحات مانشيني أغضبته .. سلمان الفرج: أطالب اتحاد القدم بالتحقيق ولا أقبل...

الجبير بمنتدى دافوس: سنبيعكم الطاقة النووية كما النفط والغاز

الجبير بمنتدى دافوس: سنبيعكم الطاقة النووية كما النفط والغاز

وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي بانستغرام، معلقًا على حلقتها التي تحدثت فيها عن سبب انفصال ياسمين والعوضي: “تعملي حلقة كاملة على أسباب طلاق وتعملي مداخلات”.

أسباب الانفصال

وتابع: “أسباب انفصالها تخصها هي فقط، ولا يعنيكي.. كان ممكن تقولي الخبر وتتمني الخير للناس بدل النميمة والقيل والقال”.

وجاء ذلك الرد بعدما أعلنت ياسمين عبدالعزيز خبر انفصالها عن العوضي، الثلاثاء الماضي، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، قائلة: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير”.

اتهامات بالخيانة

عادت لترد بعد يوم من إعلان الطلاق، على اتهامات وجهها بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لزوجها السابق الممثل أحمد العوضي، بأن سبب طلاقهما كان خيانته لها.

وقالت ياسمين في توضيح نشرته عبر حسابها في إنستغرام: “أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنوات من الزواج، وانفصالنا شيء قدري ليس بأيدينا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر أبشر
السعودية اليوم

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر...

السعودية اليوم
ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023
آخر الاخبار

ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023

آخر الاخبار
دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من فقدان السمع
صحة وطب‎

دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من...

صحة وطب‎
حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط جرحى
العالم

حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط...

العالم
إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها
السعودية اليوم

إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب...

السعودية اليوم
مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية
السعودية اليوم

الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع...

السعودية اليوم