شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم بسمة وهبة

مازالت أصداء إعلان طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز من الممثل أحمد العوضي، تهز الوسط الإعلامي والصحفي، رغم مرور عدة أيام على إعلان انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، تبقى التساؤلات عن السبب الحقيقي للقرار المفاجئ تشغل بال الكثيرين، وتفتح باب الاجتهادات، ما فجر غضب شقيق الفنانة.

الهجوم على إعلامية شهيرة

هاجم وائل، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الإعلامية بسمة وهبة بسبب تدخلها في الأمور الشخصية، الخاصة بحياة شقيقته ياسمين.

وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي بانستغرام، معلقًا على حلقتها التي تحدثت فيها عن سبب انفصال ياسمين والعوضي: “تعملي حلقة كاملة على أسباب طلاق وتعملي مداخلات”.

أسباب الانفصال

وتابع: “أسباب انفصالها تخصها هي فقط، ولا يعنيكي.. كان ممكن تقولي الخبر وتتمني الخير للناس بدل النميمة والقيل والقال”.

وجاء ذلك الرد بعدما أعلنت ياسمين عبدالعزيز خبر انفصالها عن العوضي، الثلاثاء الماضي، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، قائلة: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير”.

اتهامات بالخيانة

عادت لترد بعد يوم من إعلان الطلاق، على اتهامات وجهها بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لزوجها السابق الممثل أحمد العوضي، بأن سبب طلاقهما كان خيانته لها.

وقالت ياسمين في توضيح نشرته عبر حسابها في إنستغرام: “أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنوات من الزواج، وانفصالنا شيء قدري ليس بأيدينا”.