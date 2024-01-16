صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تصل 70.9 مليار دولار

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنحو 31% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 70.9 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فقد سجلت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة رقما قياسيا قدره 24.2 مليار دولار في العام الماضي بزيادة 50% عن العام الذي سبقه.

ارتفاع أسعار السيارات

وبلغ متوسط سعر كل سيارة تم شحنها 23 ألف دولار ارتفاعا بنسبة 9.5% من 21 ألف دولار في عام 2022 ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وأضافت الوكالة الرسمية نقلا عن وزارة التجارة الكورية القول إنه “بينما كانت هناك مخاوف بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي، واصلت الحكومة التواصل مع واشنطن لجعل السيارات الصديقة للبيئة محلية الصنع مؤهلة للحصول على إعانات تصل إلى 7,500 دولار عند استخدامها لأغراض تجارية مثل التأجير”.

وجهة السيارات الكورية

وحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 44.7% إلى 36.9 مليار دولار، وتلاها الاتحاد الأوروبي بـ 10.8 مليارات دولار بزيادة 32.9%.

وبلغت الصادرات إلى الدول الآسيوية 5.68 مليارات دولار بزيادة 28.7%، بينما سجلت الصادرات إلى الشرق الأوسط 5.48 مليارات دولار بزيادة 13% خلال هذه الفترة.

وارتفعت المبيعات المحلية للسيارات في عام 2023 بنسبة 3.3% إلى 1.73 مليون وحدة. ووصل الإنتاج المحلي إلى 4.24 ملايين وحدة في عام 2023 بزيادة 13% على أساس سنوي.