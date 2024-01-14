صالح العمري: الأخضر مرشح لحصد كأس آسيا 2023

أعرب نجم فريق الاتحاد، صالح العمري، عن ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وقدرتهم على التتويج بلقب كأس آسيا 2023.

صالح العمري واثق في لاعب الأخضر

وقال صالح العمري خلال تصريحاته للموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: “نحن مرشحون للقب كما جرت العادة، ونثق في اللاعبين لتقديم الأداء المشرف الذي يليق بالكرة السعودية”.

وأكد العمري أنه يثق في جميع لاعبي الأخضر لتحقيق تطلعات السعوديين، وتحدث عن حراس المرمى، قائلًا: “غادر نواف العقيدي المعسكر، لكن لا يزال لدينا من نعوّل عليهم، راغد النجار وأحمد الكسّار”.

وأضاف صالح العمري: “أنا أثق في سالم الدوسري ورفاقه، ولم يتضح لي هوية مهاجم منتخبنا الأساسي، لكنهم جميعًا على قدر المسؤولية”.

وشدد صالح العمري على أنه لا جدوى حاليًا لتقييم عمل المدير الفني للأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، وقال: “حدثت تغيرات في المنتخب، فالمدرب جديد واعتمد على مزيج من اللاعبين الخبرة والشباب”.

المنتخب السعودي في كأس آسيا

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 1996.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره، مساء يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة نظيره العماني، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.