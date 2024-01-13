صحاري جنوب رفحاء تكتسي بالبنفسجي

اكتست جنوب رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية في مشهد رسم لوحة بديعة على مد النظر جمالاً مطرزاً بنبات الخزامى، والبسباس، والحنباز، والأزهار البرية المعتقة، لتضيف مزيجاً من روعة المكان، في دلالة على قدوم فصل ربيع جميل، حيث اتسعت هذه الرقع الممتزجة بألوان الورود والأزهار، وعطر “اللافندر” الذي غطى مساحات شاسعة من براري جنوب “حدق الجندة”.

عدسة “واس” رصدت بعض المناظر التي استهوت عشاقها في هذه الأجواء، واكتست الأرض باللون البنفسجي وألوان النباتات البرية الجذابة.