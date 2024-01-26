ضباب كثيف يغطي جبل اللوز وترقب تساقط الثلوج

غطى الضباب الكثيف جبل اللوز في منطقة تبوك في الساعات الأولى من الصباح الباكر فيما لا تزال التوقعات تشير إلى تساقط الثلوج على مرتفعات المنطقة اليوم الجمعة.

تساقط الثلوج على جبل اللوز

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز)، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة.

توقعات الأرصاد