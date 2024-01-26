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ضباب كثيف يغطي جبل اللوز وترقب تساقط الثلوج

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
ضباب كثيف يغطي جبل اللوز وترقب تساقط الثلوج
المواطن - فريق التحرير

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غطى الضباب الكثيف جبل اللوز في منطقة تبوك في الساعات الأولى من الصباح الباكر فيما لا تزال التوقعات تشير إلى تساقط الثلوج على مرتفعات المنطقة اليوم الجمعة.

تساقط الثلوج على جبل اللوز

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز)، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة.

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توقعات الأرصاد

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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