دعوات الشفاء تُحيط خالد بن عبدالله ضبط 600 عبوة مبيد آفات فاسدة بأحد منافذ البيع ببريدة وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة النهدي ضبط إثيوبيين قتلا مواطنًا بإطلاق النار عليه في جدة الشباب يسعى لضم سبينازولا لـ3 سنوات يزيد الراجحي يتصدر الترتيب العام لرالي داكار 2024 أنتوني بلينكن يصل العلا وفيصل بن فرحان في مقدمة مستقبليه برشلونة يكشف تفاصيل إصابة إينيغو مارتينيز الجريش الطبق الوطني للسعودية.. إليكم أطباق كل المناطق 20 وظيفة شاغرة في بوبا العربية
أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إلحاقًا للبيان السابق بشأن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان في محافظة جدة نتج عنه وفاته.
فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهما ومتابعتهما حيث تم القبض عليهما وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
يشار إلى أنه في وقت سابق أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء وجوده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية.
فيديو | شرطة مكة المكرمة تقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لقتلهما مواطنًا بمحافظة #جدة.#عاجل
#مكه_المكرمة
https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/ZMgOuRqZN6
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 8, 2024