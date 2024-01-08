ضبط إثيوبيين قتلا مواطنًا بإطلاق النار عليه في جدة

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إلحاقًا للبيان السابق بشأن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان في محافظة جدة نتج عنه وفاته.

فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهما ومتابعتهما حيث تم القبض عليهما وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

إطلاق النار

يشار إلى أنه في وقت سابق أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء وجوده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية.