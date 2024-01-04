ضبط رتب وأنواط عسكرية وشعارات مخالفة في عددٍ من المحلات بالرياض

وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م أمير الكويت يعين محمد السالم الصباح رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة شركة جوجل تطلق ميزة نشر الموقع على تطبيق الخرائط لص يعيد ديكاً ذهبياً بعد 25 سنة على سرقته من قرية فرنسية المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية 1.5 تريليون ريال استثمارات صناعية في المملكة تركي آل الشيخ يعدّد مفاجآت موسم الرياض: انتظروا حدث ديزني التاريخي شروط قبول طلب تملُّك العقارات في السعودية.. والأماكن المحظورة الإطاحة بـ 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال بالرياض خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً.. أوبك+ تواجه انخفاض الأسعار
ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، مؤخرًا (4000) رتبة وشعار عسكري، وصادرت (50) بدلة عسكرية بمحال مخالفة، كما أغلقت محلين لبيع وخياطة الملابس مخالفة لنظام العمل في الرياض.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.