ضبط رتب وأنواط عسكرية وشعارات مخالفة في عددٍ من المحلات بالرياض

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، مؤخرًا (4000) رتبة وشعار عسكري، وصادرت (50) بدلة عسكرية بمحال مخالفة، كما أغلقت محلين لبيع وخياطة الملابس مخالفة لنظام العمل في الرياض.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.