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جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

ضبط شخصين أطلقا النار في مناسبة اجتماعية بنجران

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٥ مساءً
ضبط شخصين أطلقا النار في مناسبة اجتماعية بنجران
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شرطة منطقة نجران القبض على مواطنين لإطلاقهما النار من سلاحين ناريين بالهواء في مناسبة اجتماعية.

تعريض الحياة للخطر

وذكر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن المتهمين عرضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

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وتابع، أنه تم ضبط سلاحين آخرين بحوزة هذين الشخصين وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

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