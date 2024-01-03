ضبط شخصين أطلقا النار في مناسبة اجتماعية بنجران

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أعلنت شرطة منطقة نجران القبض على مواطنين لإطلاقهما النار من سلاحين ناريين بالهواء في مناسبة اجتماعية.
وذكر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن المتهمين عرضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر.
وتابع، أنه تم ضبط سلاحين آخرين بحوزة هذين الشخصين وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة نجران تقبض على شخصين لإطلاقهما النار من سلاحين ناريين بالهواء في مناسبة اجتماعية. pic.twitter.com/nPlMUd9inJ
— الأمن العام (@security_gov) January 3, 2024