ضبط مقيم يمني لتخزينه 106 أمتار مكعبة من الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفًا لنظام البيئة، لتخزينه أكثر من (106) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.