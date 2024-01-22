ضبط مقيم يمني لتخزينه 106 أمتار مكعبة من الحطب المحلي قفزة هائلة لـ المنتخب السعودي في تصنيف الفيفا ضبط مواطن بحوزته 47 سمكة قرش محظور صيدها الرئيس الجزائري يستقبل عبدالعزيز بن سعود ويستعرضان العلاقات الثنائية عقوبة المساس بالنظام العام عبر مواقع التواصل تشمل السجن 5 سنوات ترتيب الدوري الإسباني بعد خماسية جيرونا في إشبيلية أحلام : هدى حسين مدرسة رهف محمد الكبيرة تفحم مركبة وإصابة شخص على الدائري الغربي بالرياض وظائف شاغرة في البريد السعودي لمبتدئي الخبرة مستشعر الضوء في الهواتف الذكية وسيلة للتجسس دون تشغيل الكاميرا
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفًا لنظام البيئة، لتخزينه أكثر من (106) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.