ضبط 1977 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة

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ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1977 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
ونشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.
وأوضحت أن هذا الضبط جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.