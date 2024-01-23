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طريقة الاستعلام عن الدعم السكني

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
طريقة الاستعلام عن الدعم السكني
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الملايين موعد إيداع الدعم السكني لشهر يناير الجاري والمتوقع أن يكون في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء ويستمر الإيداع على مدار اليوم.

آلية موعد إيداع الدعم

وتم تحديد موعد إيداع الدعم للمستفيدين وفقًا للجدولة الزمنية التي تنص على أن يتم إيداع الدعم في يوم 24 من الشهر الميلادي كما تنص على تقديم الدعم ليوم 23 حال تصادف يوم 24 مع إجازة رسمية أو تأخيره إلى يوم 25 لنفس السبب.

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مشاريع جديدة

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي أعلن عن فتح المجال أمام جميع المواطنين لحجز وشراء الوحدات السكنية في مشاريع الشركة الواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية دون اشتراط الدعم السكني.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونياً عبر اتباع الخطوات التالية:

  • أولا الدخول على منصة سكني.
  • تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
  • ثم الضغط على تسجيل دخول.
  • الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
  • التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها.
  • ثم الضغط على كلمة استعلام.
  • بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

شروط الحصول على الدعم

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم ما يلي:

  • أن يكون المتقدم من مواطني السعودية.
  • ثم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل وصورة من بطاقة الهوية.
  • كما يجب أن لا يقل عمر الفرد عن 21 عاماً كحد أدنى.
  • كذلك يمكن للسيدات التقديم على الدعم (المطلقات والأرامل).
  • يلزم أن يكون المتقدم مقيماً إقامة كاملة في السعودية.
  • كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من الدعم.
  • ألا يكون المتقدم مالكاً لأي عقار.
  • كما يمكن أن يستفيد من الدعم مستفيدو الضمان الاجتماعي.

 

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