طريقة الاستعلام عن الدعم السكني

يترقب الملايين موعد إيداع الدعم السكني لشهر يناير الجاري والمتوقع أن يكون في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء ويستمر الإيداع على مدار اليوم.

آلية موعد إيداع الدعم

وتم تحديد موعد إيداع الدعم للمستفيدين وفقًا للجدولة الزمنية التي تنص على أن يتم إيداع الدعم في يوم 24 من الشهر الميلادي كما تنص على تقديم الدعم ليوم 23 حال تصادف يوم 24 مع إجازة رسمية أو تأخيره إلى يوم 25 لنفس السبب.

مشاريع جديدة

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي أعلن عن فتح المجال أمام جميع المواطنين لحجز وشراء الوحدات السكنية في مشاريع الشركة الواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية دون اشتراط الدعم السكني.