الوطنية للإسكان تتيح حجز الوحدات دون اشتراط الدعم السكني طريقة الاستعلام عن الدعم السكني الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار وضباب على 8 مناطق سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء لقطات من تتويج إنتر ميلان بـ السوبر الإيطالي التعادل المثير يحسم مباراة غانا وموزمبيق استهداف مليون سائح لوجهة البحر الأحمر منتخب مصر يتأهل بشق الأنفس لدور الـ16 بـ كأس أمم إفريقيا خطوات استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية العمل أكثر من 8 ساعات يوميًّا يحرق الموظف
يترقب الملايين موعد إيداع الدعم السكني لشهر يناير الجاري والمتوقع أن يكون في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء ويستمر الإيداع على مدار اليوم.
وتم تحديد موعد إيداع الدعم للمستفيدين وفقًا للجدولة الزمنية التي تنص على أن يتم إيداع الدعم في يوم 24 من الشهر الميلادي كما تنص على تقديم الدعم ليوم 23 حال تصادف يوم 24 مع إجازة رسمية أو تأخيره إلى يوم 25 لنفس السبب.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي أعلن عن فتح المجال أمام جميع المواطنين لحجز وشراء الوحدات السكنية في مشاريع الشركة الواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية دون اشتراط الدعم السكني.
وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونياً عبر اتباع الخطوات التالية:
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم ما يلي: