طقس الخميس.. شبورة على المدينة المنورة وبدر وينبع

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس, هبوط شبورة مائية “ضباب خفيف”, على منطقة المدينة المنورة.

ضباب يحجب الرؤية

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الضباب سيؤدي إلى “تدني في مدى الرؤية الأفقية إلى ( ٣ – ٥ ) كيلومترات”.

وتابع المركز الوطني للأرصاد، أن “الشبورة الخفيفة تشمل “المدينة وبدر وينبع”، تبدأ الساعة الواحدة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.