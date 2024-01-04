طلاب يلتقون بمعلمهم بعد فراق 35 عاماً في حفر الباطن

التقى طلاب معهد إعداد المعلمين في حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، بمعلمهم المصري بعد انقطاع 35 سنة.

وبعد لقائهم بمعلمهم المصري، قال المعلم المصري ويدعى د. أحمد هشام إن سعادته لا توصف لرؤية الرجال الذي أحبهم على مدار سنين، أثناء تواجده في حفر الباطن.

لقاء الطلاب بمعلمهم

وأضاف “أكدت على نقطة مهمة جداً تفرق كثيراً في حياة المعلم وهو أن التدريس رسالة وليست وظيفة، إنها رسالة لتنمية المجتمع”.

طلاب معهد إعداد المعلمين في #حفر_الباطن يلتقون بمعلمهم المصري بعد انقطاع 35 سنة

عبر:@fawaz749 pic.twitter.com/vVAu6PSu7f — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 3, 2024

من جهته قال نايف البعيجان، من سكان حفر الباطن، إنه بحث عن المعلم الدكتور أحمد هشام في كل مواقع التواصل طيلة 25 عاماً حتى وصلت له وقابلته في مصر ودعوته للحضور.

وأضاف “كان معلمي السابق، يتمنى الحضور لحفر الباطن لأنه قبل 35 سنة كان موجوداً في هنا حفر الباطن لسنوات، ويتمنى يرى الطلاب الذي كان يدرس لهم في يوم من الأيام”.