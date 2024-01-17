طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الهواتف تتجسس على حياتنا بشكل يومي مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم وليد الفراج: مانشيني أزال غبار الاتكالية عن المنتخب السعودي برد العقارب مراوغ ويستمر 39 يومًا أول تعليق من نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام بعد فوز الأخضر تركي العجمة: فوز سيُعيد الهدوء لمعسكر المنتخب السعودي موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي في كأس آسيا والقنوات الناقلة التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله
صدمة كبيرة أحدثتها الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، بعد ساعات من احتفالها بذكرى يوم ميلادها.
وأعلنت ياسمين عبدالعزيز طلاقها هي وزوجها الفنان المصري أحمد العوضي، رغم احتفال الأخير بعيد ميلادها قبل ساعات قليلة وتوجيهه رسالة رومانسية لها.
ياسمين نشرت الخبر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت قائلةً: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.
ورغم إعلانها الصادم إلا أنها احتفظت بصورها مع العوضي ولم تقم بحذفها، فيما انهالت عليها آلاف التعليقات المستغربة.
من جانبه، أكد أحمد العوضي الخبر عبر منشور على حسابه في فيسبوك. هذا وما زالت رسالة وصورة احتفاله بعيد ميلاد زوجته متواجدة عبر حساباته.