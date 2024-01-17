طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

صدمة كبيرة أحدثتها الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، بعد ساعات من احتفالها بذكرى يوم ميلادها.

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز طلاقها هي وزوجها الفنان المصري أحمد العوضي، رغم احتفال الأخير بعيد ميلادها قبل ساعات قليلة وتوجيهه رسالة رومانسية لها.

ياسمين نشرت الخبر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت قائلةً: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

تعليقات مستغربة

ورغم إعلانها الصادم إلا أنها احتفظت بصورها مع العوضي ولم تقم بحذفها، فيما انهالت عليها آلاف التعليقات المستغربة.

من جانبه، أكد أحمد العوضي الخبر عبر منشور على حسابه في فيسبوك. هذا وما زالت رسالة وصورة احتفاله بعيد ميلاد زوجته متواجدة عبر حساباته.