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بواقع رحلتين أسبوعيتين مباشرة

طيران ناس يحتفل بتدشين وجهتين جديدتين من جدة إلى مومباي وأسمرة

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٧ مساءً
طيران ناس يحتفل بتدشين وجهتين جديدتين من جدة إلى مومباي وأسمرة
المواطن - فريق التحرير

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احتفل طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بتدشين رحلات مباشرة من جدة إلى وجهتين في آسيا وإفريقيا خلال الأسبوع الجاري، ليضيف مدينة مومباي الهندية، والعاصمة الإريترية أسمرة، إلى شبكته المتنامية من الوجهات الدولية، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية للمساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية وتحقيق المستهدفات بالوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وبالانسجام أيضاً مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن (PEP) لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

حضر ممثلون عن طيران ناس وشركة مطارات جدة (JEDCO) الحفل الذي أقيم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للاحتفال بإطلاق الرحلات المباشرة من جدة إلى مومباي، المركز المالي والمدينة الأكثر تعداداً للسكان في الهند بجنوب آسيا، وإلى أسمرة، العاصمة والمدينة الأكثر تعداداً للسكان في إريتريا بالقرن الإفريقي.

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وبدأ طيران ناس اعتباراً من يوم الاثنين 15 يناير تشغيل رحلتين أسبوعيتين مباشرتين إلى مومباي يومي الاثنين والأربعاء، ورحلتين أسبوعيتين مباشرتين إلى أسمرة يومي الأربعاء والأحد اعتباراً من الأربعاء 17 يناير.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

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