طيران ناس يطلق برنامجاً لتدريب طواقم الضيافة والخدمات الأرضية لرعاية المسافرين ذوي اضطراب طيف التوحد

أطلق طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية للتوحد، برنامجاً تدريبياً لطواقم الضيافة والخدمات الأرضية للتثقيف عن أنواع اضطراب طيف التوحد وطريقة التعامل الصحيحة مع المسافرين من ذوي التوحد وأسرهم بإشراف من خبراء واستشاريين متخصصين من الجمعية، وأقيمت أولى الورش التدريبية للبرنامج في العاصمة الرياض خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري.

المسؤولية الاجتماعية لطيران ناس

وأوضح مدير عام التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي في طيران ناس وليد عوضة الأحمد أن البرنامج الذي يحضنه مركز الأمير ناصر بن عبدالعزيز في التوحد في الرياض يأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لطيران ناس ويعكس التزامها بتبني مبادرات ذات أثر مستدام على المجتمع. مشيراً إلى أنه شمل تعليماً نظرياً وتدريباً عملياً لأفراد طواقم الضيافة وموظفي الخدمات الأرضية ركز على استراتيجيات التواصل الفعال والتفاعل الصحيح مع ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في مختلف مراحل السفر جواً، بدءاُ من منطقة تسجيل المسافرين في المطار، مروراً بإجراءات الصعود إلى الطائرة، وانتهاءً بانطلاق الرحلة وأوقات الجلوس وربط الأحزمة والنوافذ مفتوحة قبل الإقلاع والهبوط، بهدف توفير تجربة سفر مريحة للمسافرين وأسرهم من مختلف الفئات.

الجمعية السعودية الخيرية للتوحد

وتعد الجمعية السعودية الخيرية للتوحد، أكبر جمعية متخصصة في المملكة معتمدة من وزارة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تأسست في العام 1424 لتشمل خدماتها جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بهدف تقديم الدعم والمساندة والرعاية المناسبة والمساهمة في دمج المستفيدين ذوي اضطراب طيف التوحد وكذلك توعية المجتمع والمساهمة في الاكتشاف المبكر للمستفيدين ذوي اضطراب طيف التوحد، من خلال مركز الأمير ناصر بن عبدالعزيز للتوحد بالرياض ومركز الأمير تركي بن ناصر للتوحد بمنطقة جيزان ومركزي الرعاية النهارية بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.