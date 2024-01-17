فابريزيو رومانو: فيرمينو لا يُخطط لمغادرة الأهلي

أنهى النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجدل المثار بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأكد عدم رحيله في الميركاتو الشتوي الحالي.

فابريزيو رومانو يؤكد استمرار فيرمينو

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن فيرمينو لا يُخطط لمغادرة الأهلي في يناير، رغم التقارير الأخيرة التي شددت على رغبته في الرحيل وتلقيه أكثر من عرض.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، إلى أن فيرمينو يُقدم رسالة واضحة جدًا من معسكر فريقه، وهي أنه مستعد للبقاء في صفوف الأهلي، ولا يوجد تغييرات متوقعة في قراره.

وأُثيرت حالة من الغموض بشأن مستقبل النجم البرازيلي، وارتبط اسمه بأكثر من ناد، وأبرزهم الاتفاق، وفولهام الإنجليزي، حيث أكدت تقارير رغبتهما في التعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

تراجع الأداء مع الأهلي

وكان فيرمينو قد انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن، حيث بدأ الموسم بتسجيل هاتريك، قبل أن يغيب عن هز الشباك.

وشارك النجم البرازيلي في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بينها 6 كبديل بعد تذبذب مستواه، واكتفى خلالها بتسجيل 3 أهداف، وصنع هدفين، من 21 تسديدة بينهم 7 فقط على المرمى.