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فاليري أبو شقرا‬‎ تحتضن مولودها الثالث

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٧ صباحاً
فاليري أبو شقرا‬‎ تحتضن مولودها الثالث
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا‬‎ أول صورة لها مع مولودها الثالث الذي أبصر النور للمرة الأولى ليل الأحد الماضي.

وظهرت أبو شقرا‬‎ في مقطع فيديو عبر منصة إنستقرام وهي تمسك بيد طفل حديث الولادة، فيما تم تعليق المحاليل الوريدية في إحدى يديها.

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ولم تكشف فاليري عن جنس مولودها الثالث الذي وضعته بعد أيام قليلة من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتيها التوأم جازمين وتمار.

مشوار  فاليري أبو شقرا

يذكر أن أبو شقرا هي ممثلة لبنانية من مواليد 15 يناير 1992، درست الإذاعة والتلفزيون في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان وحازت على اللقب، ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2015 وحلت ضمن الـ 5 الأوائل وحصلت على لقب أجمل وجه لعام 2015.

حياتها الأسرية

في يونيو 2019 أعلنت فاليري أبو شقرا‬‎ خطوبتها من رجل الأعمال اللبناني زياد عمار، وفي الأول من أغسطس 2020 تزوجت رسمياً وفي يوليو 2021 رزقت بابنتين توأم.

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