فبراير المقبل موعد أول اجتماعات أوبك+ في 2024

يستعد تحالف “أوبك+” لاستئناف اجتماعاته المنتظمة في عام 2024، لمتابعة سوق النفط بجلسة افتراضية أوائل فبراير القادم، بعد بدء تخفيضات الإنتاج الجديدة.

اجتماع أوبك بلس في 2024

وقال مندوبون في تحالف أوبك بلس: إن أوبك+ ستستأنف اجتماعاتها المنتظمة لمراقبة سوق النفط بجلسة عبر الإنترنت أوائل الشهر المقبل. وقال المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم: إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم قادة المجموعة السعودية وروسيا، ستجتمع في الأسبوع الأول من فبراير. وقال أحد الأشخاص: إنه من المقرر عقد الاجتماع في الأول من فبراير.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج هذا الشهر، في محاولة لتجنب فائض العرض العالمي خلال الربع الأول وتحقيق التوازن لأسعار النفط الخام. ولم تشهد العقود الآجلة لخام برنت تغيرًا يذكر قرب 77 دولارًا للبرميل أمس الثلاثاء.

أسعار النفط

وانخفض النفط بنسبة 20% تقريبًا في الربع الرابع حيث عارضت الإمدادات القياسية من الولايات المتحدة وأماكن أخرى تأثير قيود العرض من قبل أوبك + والطلب القوي على الوقود. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو استهلاك النفط بشكل حاد هذا العام، مما يعزز التوقعات بزيادة العرض.

واتفقت أوبك+ في اجتماعها الأخير في نوفمبر على تعميق تخفيضات الإمدادات الحالية هذا الربع بنحو 900 ألف برميل يوميًّا. وتتلقى الأسعار بعض الدعم من الاضطرابات في الشرق الأوسط، والتي اندلعت في الأسابيع الأخيرة بهجمات على السفن التجارية عبر البحر الأحمر.

أسواق النفط

وتجتمع لجنة أوبك + عادة كل شهرين لمراجعة ظروف سوق النفط نيابة عن الوزراء، ومن المقرر أن يجتمع التحالف الذي يضم 22 دولة في الأول من يونيو في فيينا.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط بعد أن ازدادت التوترات الإقليمية في البحر الأحمر، مع استمرار السفن في تجنب الممر المائي الرئيسي، وارتفع سعر خام برنت إلى حوالي 78 دولارًا للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 5% خلال الجلسات الثلاث السابقة.