فيديو متداول يوثق تجمد الماء فجر اليوم في حوطة بني تميم

تجمدت المياه فجر اليوم في حوطة بني تميم جنوب الرياض بحسب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل.

وأظهر المقطع الذي تم توثيقه فجر اليوم الثلاثاء تراجع درجة الحرارة إلى الصفر المئوي حيث تجمدت المياه وتحولت إلى كتلة من الثلج.

درجات الحرارة فجر اليوم

وكان الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني أشار في وقت سابق إلى تدني درجات الحرارة في الرياض إلى 5 درجات فجر اليوم كأدنى درجة يتم تسجيلها في الرياض خلال هذا الموسم، أما أعلى درجة حرارة فكانت في جدة 24 مئوية بينما سجلت المدينة 16 والدمام 12.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة فجر اليوم

وكان الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني أشار في وقت سابق إلى تدني درجات الحرارة في الرياض إلى 5 درجات فجر اليوم كأدنى درجة يتم تسجيلها في الرياض خلال هذا الموسم، أما أعلى درجة حرارة فكانت في جدة 24 مئوية بينما سجلت المدينة 16 والدمام 12.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.