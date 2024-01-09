تأجيل محاكمة المتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي سايك موتورز تحتل المرتبة الأولى في مبيعات السيارات الصينية فيديو متداول يوثق تجمد الماء فجر اليوم في حوطة بني تميم تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان حتى الـ9 مساء حظر أكل لحوم الكلاب في كوريا 2027 الرياض تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم الإصدار الأول للسندات الحكومية الدولي يستقبل 30 مليار دولار عقوبات على صاحب العمل حال تمكينه عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم عمالقة الشركات التكنولوجية حول العالم يعتمدون السعودية مقرًّا إقليميًّا
تجمدت المياه فجر اليوم في حوطة بني تميم جنوب الرياض بحسب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل.
وأظهر المقطع الذي تم توثيقه فجر اليوم الثلاثاء تراجع درجة الحرارة إلى الصفر المئوي حيث تجمدت المياه وتحولت إلى كتلة من الثلج.
وكان الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني أشار في وقت سابق إلى تدني درجات الحرارة في الرياض إلى 5 درجات فجر اليوم كأدنى درجة يتم تسجيلها في الرياض خلال هذا الموسم، أما أعلى درجة حرارة فكانت في جدة 24 مئوية بينما سجلت المدينة 16 والدمام 12.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
تجمد الماء ❄️☃️ #حوطه_بني_تميم
فجر اليوم جنوب #الرياض pic.twitter.com/mgUrwfqU9x
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) January 9, 2024
وكان الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني أشار في وقت سابق إلى تدني درجات الحرارة في الرياض إلى 5 درجات فجر اليوم كأدنى درجة يتم تسجيلها في الرياض خلال هذا الموسم، أما أعلى درجة حرارة فكانت في جدة 24 مئوية بينما سجلت المدينة 16 والدمام 12.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.