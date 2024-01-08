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خلال استقباله في محافظة العُلا

فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع بوريل وهانكي

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢٣ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع بوريل وهانكي
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في محافظة العُلا، اليوم، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.

واستعرض الجانبان، العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها، لاسيما على الصعيد الإنساني.

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حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسة الدكتور سعود الساطي، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، ومدير إدارة الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية طلال العنزي.

 

كما استقبل سمو وزير الخارجية، في ” العلا ” وزيرة خارجية مملكة هولندا، السيدة هانكي برونز سلوت، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية.

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