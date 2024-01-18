فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في غزة

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024, في مدينة دافوس السويسرية.
وناقش الوزيران خلال اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين.