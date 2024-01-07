في كأس إنجلترا .. النيران الصديقة تُقصي آرسنال ضد ليفربول

انتهت مباراة آرسنال ضد ليفربول، مساء اليوم، بتأهل ليفربول إلى الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على آرسنال بثنائية دون رد.

آرسنال ضد ليفربول

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة، آرسنال ضد ليفربول نجح ليفربول في إحراز هدفين عبر كل من البولندي جاكوب كيوبور لاعب آرسنال بالخطأ في مرماه والكولومبي لويس دياز في الدقيقتين الـ 80 والـ92.

مباريات أمس واليوم في الدور الثالث

وكانت مباريات أمس السبت في الدور الثالث ببطولة كأس إنجلترا، انتهت بفوز كوفنتري سيتي على أكسفورد يونايتد بسداسية مقابل هدفين، فوز ليستر سيتي على ميلوول بثلاثية مقابل هدفين، فوز إيبسويتش تاون على ويمبلدون بثلاثية لهدف، فوز مايدستون على ستيفيناج بهدف دون رد.

وفاز نيوكاسل يونايتد على سندرلاند بثلاثية دون رد.

وضمن مواجهات أمس، فاز بلاكبيرن على كامبريدج يونايتد بخماسية مقابل هدفين، وفاز ساوثهامبتون على وال سال برباعية دون رد، وتعادل نوريتش سيتي مع بريستول روفرز بهدف لكل فريق، وفاز واتفورد على تشيسترفيلد بنتيجة 2- 1، وفاز برايتون على ستوك سيتي برباعية مقابل هدفين، بينما فاز شيفيلد يونايتد على جيلينجهام برباعية دون رد، أما هال سيتي فتعادل مع فريق برمنجهام سيتي، وفاز فريق بليموث أرجايل على ساتون يونايتد بثلاثية لهدف.

وفاز بورنموث على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 3- 2، وتعادل نيوبورت كونتي مع فريق إيستلي بهدف لكل فريق.

وفاز تشيلسي على بريستون برباعية دون رد، وفاز أستون فيلا على ميدلزبره بهدف نظيف، وفاز سوانزي سيتي على موركامب بثنائية دون رد، وفاز شيفيلد وينزادي على كارديف سيتي برباعية دون رد.

وانتهت مباريات اليوم في كأس إنجلترا بفوز وست بروميتش آلبيون على ألدرشوت تاون برباعية لهدف، وتعادل وست هام يونايتد مع بريستول سيتي بهدف لكل فريق، وتعادل نوتنغهام فورست مع بلاكبول بنتيجة 2- 2، وفاز ليدز يونايتد على بيتربوره يونايتد بثلاثية دون رد، وتعادل لوتون تاون مع بولتون بدون أهداف، وفاز ريكسهام على شروسيري تاون بهدف دون رد.

وانتهت مباراة آرسنال ضد ليفربول، بفوز ليفربول بثنائية دون رد.