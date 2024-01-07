Icon

ولي العهد يجتمع مع السيناتور ليندسي غراهام بالمخيم الشتوي في العُلا Icon ساهم تجسد مثالًا رائعًا للمنصات الرقمية في خدمة القضايا الإنسانية Icon سناب شات متهمة بتسهيل صفقات مخدرات بين الشباب Icon جاكم البرد.. موجة صفرية نهاية الأسبوع الحالي Icon في كأس إنجلترا .. النيران الصديقة تُقصي آرسنال ضد ليفربول Icon مطارات القابضة راعيًا ماسيًّا لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024  Icon قرصنة شاشات مطار بيروت Icon 5 أشهر على انتهاء مهلة ترقيم الإبل Icon النصر يُراقب نجم ليفربول في يناير Icon صعود بورصات الخليج بدعم من ارتفاع أسعار النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في إطار مباريات الدور الثالث

في كأس إنجلترا .. النيران الصديقة تُقصي آرسنال ضد ليفربول

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٣ مساءً
في كأس إنجلترا .. النيران الصديقة تُقصي آرسنال ضد ليفربول
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة آرسنال ضد ليفربول، مساء اليوم، بتأهل ليفربول إلى الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على آرسنال بثنائية دون رد.

آرسنال ضد ليفربول

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

قد يهمّك أيضاً
350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن

350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا

وفي الشوط الثاني من مباراة، آرسنال ضد ليفربول نجح ليفربول في إحراز هدفين عبر كل من البولندي جاكوب كيوبور لاعب آرسنال بالخطأ في مرماه والكولومبي لويس دياز في الدقيقتين الـ 80 والـ92.

آرسنال ضد ليفربول

مباريات أمس واليوم في الدور الثالث 

وكانت مباريات أمس السبت في الدور الثالث ببطولة كأس إنجلترا، انتهت بفوز كوفنتري سيتي على أكسفورد يونايتد بسداسية مقابل هدفين، فوز ليستر سيتي على ميلوول بثلاثية مقابل هدفين، فوز إيبسويتش تاون على ويمبلدون بثلاثية لهدف، فوز مايدستون على ستيفيناج بهدف دون رد.

وفاز نيوكاسل يونايتد على سندرلاند بثلاثية دون رد.

وضمن مواجهات أمس، فاز بلاكبيرن على كامبريدج يونايتد بخماسية مقابل هدفين، وفاز ساوثهامبتون على وال سال برباعية دون رد، وتعادل نوريتش سيتي مع بريستول روفرز بهدف لكل فريق، وفاز واتفورد على تشيسترفيلد بنتيجة 2- 1، وفاز برايتون على ستوك سيتي برباعية مقابل هدفين، بينما فاز شيفيلد يونايتد على جيلينجهام برباعية دون رد، أما هال سيتي فتعادل مع فريق برمنجهام سيتي، وفاز فريق بليموث أرجايل على ساتون يونايتد بثلاثية لهدف.

وفاز بورنموث على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 3- 2، وتعادل نيوبورت كونتي مع فريق إيستلي بهدف لكل فريق.

آرسنال ضد ليفربول

وفاز تشيلسي على بريستون برباعية دون رد، وفاز أستون فيلا على ميدلزبره بهدف نظيف، وفاز سوانزي سيتي على موركامب بثنائية دون رد، وفاز شيفيلد وينزادي على كارديف سيتي برباعية دون رد.

وانتهت مباريات اليوم في كأس إنجلترا بفوز وست بروميتش آلبيون على ألدرشوت تاون برباعية لهدف، وتعادل وست هام يونايتد مع بريستول سيتي بهدف لكل فريق، وتعادل نوتنغهام فورست مع بلاكبول بنتيجة 2- 2، وفاز ليدز يونايتد على بيتربوره يونايتد بثلاثية دون رد، وتعادل لوتون تاون مع بولتون بدون أهداف، وفاز ريكسهام على شروسيري تاون بهدف دون رد.

وانتهت مباراة آرسنال ضد ليفربول، بفوز ليفربول بثنائية دون رد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم