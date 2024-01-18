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قران تاسع برد لاسع.. الزعاق يوضح علاقة اقتران القمر والثريا بالبرد

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٩ مساءً
قران تاسع برد لاسع.. الزعاق يوضح علاقة اقتران القمر والثريا بالبرد
المواطن - فريق التحرير

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قال خبير الأرصاد الجوية والباحث الفلكي، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أجمل ما في الكون هو القمر، وأجمل نجوم السماء هو “الثريا”.

قران تاسع برد لاسع

وأضاف الزعاق: “إذا اجتمع الجمالان في اليوم التاسع من الشهر الهجري يدل ذلك على شدة البرد وكما يقول العامة (قران تاسع برد لاسع)، مضيفًا: “إذا اجتمعوا في 11 من الشهر الهجري قال القدماء (قران حادي برد بادي)، وإذا اجتمعوا في اليوم التاسع قالوا (قران تاسع برد لاسع)”.

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وتابع الزعاق: “الاقتران تقريبي وليس تحقيقي، وهو علامة على أننا نعيش أواخر الموسم وأن المربعانية على الأبواب وهذا أمارة على شدة البرد وطول الليل”.

 

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