قران تاسع برد لاسع.. الزعاق يوضح علاقة اقتران القمر والثريا بالبرد

قال خبير الأرصاد الجوية والباحث الفلكي، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أجمل ما في الكون هو القمر، وأجمل نجوم السماء هو “الثريا”.

قران تاسع برد لاسع

وأضاف الزعاق: “إذا اجتمع الجمالان في اليوم التاسع من الشهر الهجري يدل ذلك على شدة البرد وكما يقول العامة (قران تاسع برد لاسع)، مضيفًا: “إذا اجتمعوا في 11 من الشهر الهجري قال القدماء (قران حادي برد بادي)، وإذا اجتمعوا في اليوم التاسع قالوا (قران تاسع برد لاسع)”.

تدحملوا زين :

ترانا بقران تاسع وأهالينا رحمهم الله يقولون

(قران تاسع برد لاسع)

pic.twitter.com/tD1k4Ul3vb — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 18, 2024

وتابع الزعاق: “الاقتران تقريبي وليس تحقيقي، وهو علامة على أننا نعيش أواخر الموسم وأن المربعانية على الأبواب وهذا أمارة على شدة البرد وطول الليل”.