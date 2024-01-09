قطع جثة ابنته وأخفاها في الثلاجة لمدة عام بتونس

شهدت محافظة سوسة التونسية وسط البلاد، جريمة مروعة وذهبت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 14عاماً.

جريمة مروعة في تونس

وكشف مسؤول قضائي، أن الشرطة التونسية ألقت القبض على رجل قتل ابنته في يناير 2023، ثم عمد إلى الاحتفاظ بجثتها في ثلاجة بيته، قبل أن يقرّر لاحقاً إلقاءها في الوادي.

جثة طفلة مفصولة الراس

جاء ذلك، بعد “العثور على جثّة آدمية متحلّلة مفصولة الرأس بمجرى واد بمحافظة سوسة، وبجانبها كرّاس اقتطعت منه أوراق في شكل رسالة تضمنت كيفية ارتكاب الجريمة، بقصد التمويه”، بحسب تصريح الناطق الرسمي باسم محكمة الجهة.

وأكد المتحدث كذلك “العثور على رأس الضحية في منزل مهجور بالمنطقة”، مضيفاً “أن المشتبه به اعترف بالتهمة المنسوبة إليه”، كما اعترف أن سبب ارتكاب جريمته الوحشية يرجع “إلى عدم رضاه عن سلوك ابنته”.