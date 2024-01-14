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بعدما وجدها تخيم بجوار منزله

كرم النبلاء.. سائحة فرنسية تتلقى ضيافة لا تنسى من شاب سعودي

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٦ مساءً
كرم النبلاء.. سائحة فرنسية تتلقى ضيافة لا تنسى من شاب سعودي
المواطن - فريق التحرير

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قدم أحد الشباب مثالًا يحتذى به في كرم الضيافة وحسن الاستقبال، عندما وجد سائحة فرنسية تخيم في البرد ليلًا بجوار منزله في مركز النبك أبو قصر التابع لمحافظة طبرجل، ليستقبلها في مجلسه بكل حفاوة وكرم ويقدم لها الطعام والشراب.

ووثق مقطع فيديو نشرته “العربية”، السائحة وهي تجلس في المنزل وتحظى باستقبال مميز، حيث قدم لها المواطن الطعام، لتوجه السيدة الشكر له، مشيدة بكرم الضيافة التي تتميز به السعودية وأهلها وطعامها.

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عقب ذلك، عاشت السائحة تجربة لا تنسى، بعدما خرجت مع الرجل في رحلة بالبر، لالتقاط الصور للإبل هناك.

كرم السعوديين

وتفاعل مستخدمو منصة “إكس” مع الفيديو، الذي يظهر كرم السعوديين، فنشر حساب يدعى “عبد العزيز”، مقطع فيديو آخر يروي قصة السائحة التي وجدها الشباب تخيم في البرد.

وأعطى أحد المواطنين، مفتاح مجلسه، لتنام فيه بعيدًا عن الظلام في الصحراء والبرد، مقدمين لها الطعام.

وعلق عبدالعزيز بالقول “الله يبيض وجيههم”، وأضاف أحمد “هذا حنا الكرم والجود والعطاء وإكرام الضيف واجب وشكرًا يا شباب عكستم صورة رائعة للوطن تعيش السعودية الأبية”.

وأشار عبدالرحمن “الحمد لله طاحت في يد سعودي وفي بلد الأمن والأمان”.

صفة النبلاء

وتابع الصحفي مساعد الثبيتي قائلًا “الكرم خصلة لا يحملها إلا أنبل وأشرف الرجال وهي صفة تكثر بين السعوديين ومواقع التواصل الاجتماعي أظهرتها للناس”.

وأضاف “شاب على سجيته وما تربى عليه من كرم وجد سائحة فرنسية نائمة بجوار منزله ففتح لها بيته وجلب لها الطعام ومارس معها ما جبلت عليه نفسه من كرم وهي مستغربة من هذه الحفاوة التي لا توجد في ديارها لكن في المملكة تجدها في كل مكان”.

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