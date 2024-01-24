كريستيانو رونالدو يواصل الغياب عن التدريبات

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تُخيم حالة من الغموض بشأن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وقال الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه على منصة “إكس”: “لليوم الثامن على التوالي.. لم يشارك الأسطورة كريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية، وتواجد في الصالة الرياضية لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي”.
وكان كريستيانو رونالدو قد سافر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الصين، دون حسم جاهزيته للمشاركة في المباراتين الوديتين، قبل أن تتأكد عدم قدرته على اللعب بشكل رسمي.
وكان النصر قد سافر إلى الصين مؤخرًا، لخوض معسكر إعدادي هناك لتوقف دوري روشن، لمشاركة السعودية في كأس آسيا، وكان سيواجه شنجهاي وتشجيانج، قبل أن يعلن العالمي بالأمس عن تأجيل المباراتين.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.