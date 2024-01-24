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نظرًا لمعاناته من الإصابة

كريستيانو رونالدو يواصل الغياب عن التدريبات

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٥٧ مساءً
كريستيانو رونالدو يواصل الغياب عن التدريبات
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض بشأن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

غياب كريستيانو رونالدو عن التدريبات

وقال الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه على منصة “إكس”: “لليوم الثامن على التوالي.. لم يشارك الأسطورة كريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية، وتواجد في الصالة الرياضية لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي”.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وكان كريستيانو رونالدو قد سافر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الصين، دون حسم جاهزيته للمشاركة في المباراتين الوديتين، قبل أن تتأكد عدم قدرته على اللعب بشكل رسمي.

وكان النصر قد سافر إلى الصين مؤخرًا، لخوض معسكر إعدادي هناك لتوقف دوري روشن، لمشاركة السعودية في كأس آسيا، وكان سيواجه شنجهاي وتشجيانج، قبل أن يعلن العالمي بالأمس عن تأجيل المباراتين.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

النصر في دوري روشن

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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