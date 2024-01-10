عبدالعزيز بن سلمان: دور ريادي للسعودية في مواجهة التغير المناخي كلمة وزير الصناعة بندر الخريف في مؤتمر التعدين الدولي المركزي يطرح مسودة قواعد “المنتجات الادخارية للبنوك والمصارف” وزير الصناعة: رفع احتياطيات السعودية من المعادن إلى 2.5 تريليون دولار نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم! وزارة التجارة تدعو الشركات لتعديل “عقد التأسيس” مجانًا إسقاط 18 مسيّرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء حالة الطقس اليوم الأربعاء: أمطار خفيفة وضباب محمد بن سلمان يقود التطوير بخطط إبداعية أكثر من إستراتيجيات التنمية القديمة
فيديو | كلمة وزير الصناعة بندر الخريف كاملة في #مؤتمر_التعدين_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/U4RznILohn
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 10, 2024