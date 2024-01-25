إطلاق المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية الكبرى في عسير كواليس استقالة عضو اللجنة التنفيذية في أهلي جدة اختتام برنامج مهارات إعداد الخطط الإعلامية بمشاركة 50 متخصصًا بقيادة فهد عقران.. واس تحتفل بمنجزاتها وتكرم المتميزين كيليان مبابي يُرحب بالانضمام لـ ريال مدريد لقطات صادمة لتحطم طائرة الأسرى في روسيا النصراويون: التتويج بـ دوري أبطال آسيا هدفنا الأول ليلة موسيقية استعراضية تجمع نانسي عجرم وفرقة ميامي 2 فبراير الرز المديني يعكس أصالة طهي المطبخ السعودي جماهير الاتحاد لإدارة الحائلي: ما فعلتوه تجاه جوتا معيب وتخلصوا من كورونادو !
قال الإعلامي والناقد الرياضي حسن عبدالقادر المقرب من أهلي جدة: إن عبدالعزيز العنقري عضو اللجنة التنفيذية في النادي تقدم باستقالته من منصبه.
وقال عبدالقادر عبر حسابه في منصة “إكس”: “جاء من أجل الأهلي، وطلب أن يُغادر من أجله، ولن أزيد”.
وجاءت استقالة العنقري بحسب “الرياضية” بسبب تعطيل وتأخير التعاقدات الفنية والإدارية والتدخل في عمل اللجنة التنفيذية.
وكانت جماهير الراقي انتقدت العنقري في مجموعة من التغريدات عبر منصة “إكس” بسبب إحضاره للألماني يايسله مدربًا للفريق والبرازيلي فيرمينو.
جاء من اجل الأهلي وطلب ان يغادر من أجله . ولن ازيد @AbdulazizAngari pic.twitter.com/ORjpgx7wbT
— .حسن عبدالقادر (@Hasanwsmr50) January 24, 2024