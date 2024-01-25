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كواليس استقالة عضو اللجنة التنفيذية في أهلي جدة

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
كواليس استقالة عضو اللجنة التنفيذية في أهلي جدة
المواطن - فريق التحرير

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قال الإعلامي والناقد الرياضي حسن عبدالقادر المقرب من أهلي جدة: إن عبدالعزيز العنقري عضو اللجنة التنفيذية في النادي تقدم باستقالته من منصبه.

سبب الاستقالة

وقال عبدالقادر عبر حسابه في منصة “إكس”: “جاء من أجل الأهلي، وطلب أن يُغادر من أجله، ولن أزيد”.

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وجاءت استقالة العنقري بحسب “الرياضية” بسبب تعطيل وتأخير التعاقدات الفنية والإدارية والتدخل في عمل اللجنة التنفيذية.

وكانت جماهير الراقي انتقدت العنقري في مجموعة من التغريدات عبر منصة “إكس” بسبب إحضاره للألماني يايسله مدربًا للفريق والبرازيلي فيرمينو.

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