Icon

تخصصي بريدة ينجح بزراعة قوقعة وإعادة سمع طفلة في الثانية من عمرها Icon تكريم متقاعدين أمانة القصيم لعام 1445هـ Icon للعام الثالث على التوالي .. محمد بن سلمان الشخصية العربية الأكثر تأثيرًا Icon رائد المطيري: جائزتنا التي نتباهى بها كل يوم وجود قائدنا وداعمنا وزير الحرس الوطني Icon هل يعود كريم بنزيما لريال مدريد؟ Icon تفاصيل خدمة التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر أبشر Icon السعودية تستهدف 3 تريليونات دولار استثمارات في كل القطاعات Icon محمد بن سلمان في المخيم الشتوي فخامة وهيبة أينما كان وكيفما كان Icon تصميم أول منطقة للألعاب الإلكترونية في العالم بالقدية Icon الهيئة الملكية بالعلا تعلن بدء التقديم في برنامج العلا للابتعاث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
متمنيًا الفوز بكأس الأمم الإفريقية

كوليبالي: الهلال أفضل اختيار في مسيرتي

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٢ مساءً
كوليبالي: الهلال أفضل اختيار في مسيرتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب المدافع السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي، عن سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أنه أفضل اختيار في مسيرته.

كوليبالي سعيد بالانتقال للهلال

وقال كوليبالي خلال حواره مع قناة سنغالية: “أنا سعيد للغاية بالتواجد في السعودية، وتحدثت مع ساديو ماني؛ وقلت له إن الهلال أجمل اختيار في مسيرتي الكروية”.

قد يهمّك أيضاً
فبراير المقبل موعد أول اجتماعات أوبك+ في 2024

فبراير المقبل موعد أول اجتماعات أوبك+ في 2024

تيليجرام تُعيد تصميم واجهة المكالمات

تيليجرام تُعيد تصميم واجهة المكالمات

وتابع: “قبل قدومي إلى الهلال كنت متخوفاً قليلًا، لأني لا أعرب كثيرًا عن كرة القدم في آسيا، ولا أخفيكم أن رسائل جمهور الهلال في جميع وسائل التواصل شجعتني كثيرًا”.

كوليبالي
المدافع السنغالي

وواصل المدافع السنغالي تصريحاته، قائلًا: “جمهور الهلال رحب بي كثيرًا ودعمني كثيرًا.. أحبهم وأنا ممتن لهم كثيرًا وأشعر بكثير من الحب حولي، لذلك أنا أقدم مستوى متصاعداً يومًا بعد يوم”.

وفي ختام تصريحاته بشأن الهلال، قال كوليبالي: “السعودية بلد عظيم ويحترم السنغاليين كثيرًا، أنا سعيد جدًا هنا وعائلتي سعيدة بالوجود هنا”.

كوليبالي
المدافع السنغالي – المصدر @Alhilal_FC

الفوز بكأس الأمم الإفريقية

وتحدث مدافع الهلال، عن منتخب السنغال الأول لكرة القدم، قائلًا: “أسعى حاليًا رفقة زملائي لتقديم بطولة عظيمة، والحفاظ على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية”.

ويستعد كوليبالي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي ستُقام في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، حيث يتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة التي تضم؛ جامبيا، غينيا والكاميرون.

كوليبالي
المدافع السنغالي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم