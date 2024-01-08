كوليبالي: الهلال أفضل اختيار في مسيرتي

أعرب المدافع السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي، عن سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أنه أفضل اختيار في مسيرته.

كوليبالي سعيد بالانتقال للهلال

وقال كوليبالي خلال حواره مع قناة سنغالية: “أنا سعيد للغاية بالتواجد في السعودية، وتحدثت مع ساديو ماني؛ وقلت له إن الهلال أجمل اختيار في مسيرتي الكروية”.

وتابع: “قبل قدومي إلى الهلال كنت متخوفاً قليلًا، لأني لا أعرب كثيرًا عن كرة القدم في آسيا، ولا أخفيكم أن رسائل جمهور الهلال في جميع وسائل التواصل شجعتني كثيرًا”.

وواصل المدافع السنغالي تصريحاته، قائلًا: “جمهور الهلال رحب بي كثيرًا ودعمني كثيرًا.. أحبهم وأنا ممتن لهم كثيرًا وأشعر بكثير من الحب حولي، لذلك أنا أقدم مستوى متصاعداً يومًا بعد يوم”.

وفي ختام تصريحاته بشأن الهلال، قال كوليبالي: “السعودية بلد عظيم ويحترم السنغاليين كثيرًا، أنا سعيد جدًا هنا وعائلتي سعيدة بالوجود هنا”.

الفوز بكأس الأمم الإفريقية

وتحدث مدافع الهلال، عن منتخب السنغال الأول لكرة القدم، قائلًا: “أسعى حاليًا رفقة زملائي لتقديم بطولة عظيمة، والحفاظ على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية”.

ويستعد كوليبالي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي ستُقام في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، حيث يتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة التي تضم؛ جامبيا، غينيا والكاميرون.