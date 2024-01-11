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مزايا كثيرة مفيدة لهواة السباق

لامبورغيني تقيس معدل ضربات قلبك أثناء قيادة السيارة

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٠ مساءً
لامبورغيني تقيس معدل ضربات قلبك أثناء قيادة السيارة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لامبورغيني مزايا جديدة للقياس من بُعد تسمح لأصحاب السيارات الخارقة بتتبع سياراتهم السريعة جدًّا وأنفسهم بشكل أفضل.

نظام جديد في سيارات لامبورغيني

وكشفت شركة صناعة السيارات عن نظامها الجديد للأداء في الوقت الفعلي وتتبع البيانات البيومترية Telemetry X. ويعتمد النظام الجديد على نظام القياس من بعد المتوفر حاليًّا من لامبورغيني وعلى الدروس التي تعلمتها الشركة من سنوات السباق.

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ويتكون النظام من عدة مزايا تهدف إلى السماح لأصحاب السيارات الفاخرة بتتبع دوراتهم بشكل أفضل، وتشمل المزايا Remote Garage وBiometric Data وDigital Co-Pilot.

قيادة ممتعة

ويعد Remote Garage في الأساس ميزة تدريب من بعد، مما يتيح اتصالًا خلويًّا عبر شبكات الجيل الخامس لإرسال لقطات وصور وبيانات في الوقت الفعلي إلى مدرب في أي مكان في العالم يمكنه تقديم نصائح لتحسين وقت المسار الخاص بك.

وتعد هذه الميزة مفيدة لهواة السباق. وترى لامبورغيني أن ذلك يضمن قيادة ممتعة بناءً على نهج سهل الاستخدام.

تتبع ضغط الدم

وفي حال كنت تفضل تتبع ضغط دمك، فإن لامبورغيني تقدم أيضًا ميزة Biometric Data، التي تلتقط البيانات البيومترية للسائق، مثل معدل ضربات القلب ومستوى التوتر، للسماح بمراقبة الأداء بشكل متعمق وتوفير مراجع مفيدة بخصوص كيفية تحسين التدريب.

وقالت لامبورغيني: “تجمع الميزة البيانات البيومترية من خلال نموذج أولي لجهاز قابل للارتداء، يساعد في استكشاف الإمكانيات المختلفة لأجهزة الاستشعار البيومترية وتكنولوجيا إرسال البيانات لتوقع ما يمكن أن يكون ممكنًا في المستقبل”.

أجهزة القياسات الحيوية

ويراقب سائقو سيارات السباق الأداء البدني عندما يتسابقون حول المضمار، ويستخدمون أجهزة القياسات الحيوية لرسم خريطة لمعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم ومستويات الأكسجين والإجهاد والتعب.

وتعد السيارات السريعة مرهقة، وخاصة عند السرعات العالية، إذ يمكن للقوة الضاغطة وحدها أن تتجاوز مقدار 450 كجم، مما يجعل التنقل بمركبة بسرعة سيارة لامبورغيني هوراكان حول المسار إنجازًا كبيرًا.

مؤشرات مفيدة

وترسل بيانات السباق والسائق إلى ميزة Digital Co-Pilot، التي تصفها الشركة بأنها مساعد صوتي استباقي.

وتقول الشركة: “تحلل ميزة Digital Co-Pilot أوقات اللفات وتوفر مؤشرات مفيدة لتحسين خطوط السباق ونقاط الكبح، بالإضافة إلى معلومات بخصوص أداء السيارة على المسار”.

ميزة القياس من بُعد

وقدمت لامبورغيني أول مرة ميزة القياس من بُعد مع هوراكان STO في عام 2020، ويمكن للسائقين تتبع إحصائياتهم باستخدام تطبيق Unica للهاتف المحمول الخاص بالشركة.

وتسير لامبورغيني على الطريق الصحيح لتسليم سيارتها الرياضية الهجينة الأولى للعملاء هذا العام، وتليها سيارتها الكهربائية بالكامل الأولى في عام 2028.

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