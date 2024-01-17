لجنة الاستقطابات تحسم موقفها من رحيل سيكو فوفانا

حسمت لجنة الاستقطابات السعودية، موقفها من طلب نادي النصر برحيل النجم الإيفواري سيكو فوفانا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

لجنة الاستقطابات توافق على رحيل فوفانا

وأكدت تقارير أن النصر يرغب في الاستغناء عن خدمات سيكو فوفانا في الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعب أجنبي جديد في مركز قلب الدفاع.

وأشار الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن لجنة الاستقطابات وافقت بشكل رسمي على رحيل فوفانا، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ويتبقى موافقة اللاعب الإيفواري.

وسبق أن أكد الصحافي الإيطالي رودي جاليتي أن إدارة نادي النصر تسعى لرحيل سيكو فوفانا؛ وعلى استعداد لتحمل حتى نصف راتبه؛ لتسريع عملية مغادرته، مشددًا على أن هناك 3 فرق أبدت بالفعل اهتمامها بالتعاقد معه.

سيكو فوفانا مع النصر

وشارك فوفانا في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وحصل على بطاقة صفراء، كما خاض 5 لقاءات في كأس الملك، دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.