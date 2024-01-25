وأظهر المقطع ألسنة النيران تشتعل في مجسم الطائرة الروسية، التي لم يعلن حتى اللحظة عن أسباب تحطمها، فيما تعكف فرق التحقيق والطوارئ في البحث عن الخلل المؤدي للحادث.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس الأربعاء: إن طائرة نقل عسكرية من طراز “إيل-76” تحطمت في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة.

فريق تحقيق وعمال طوارئ

وأضافت الوزارة: “كان على متن الطائرة 65 جنديًّا تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلغورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 مرافقين”.

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.