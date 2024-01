وأظهر المقطع ألسنة النيران تشتعل في مجسم الطائرة الروسية، التي لم يعلن حتى اللحظة عن أسباب تحطمها، فيما تعكف فرق التحقيق والطوارئ في البحث عن الخلل المؤدي للحادث.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس الأربعاء: إن طائرة نقل عسكرية من طراز “إيل-76” تحطمت في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة.

BREAKING: Video of plane crash in Russia shows missile trace in the sky, suggesting it was shot down pic.twitter.com/k75m9l9pmw

— BNO News (@BNONews) January 24, 2024