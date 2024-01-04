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بعد هطول الأمطار على المنطقة

لقطات لتدفق السيول داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
لقطات لتدفق السيول داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مشاهد مذهلة لجريان السيول وتدفق مياه مفيض شعيب السحيمي شمال الأرطاوية داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية بعد الحالة المطرية على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية و الرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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