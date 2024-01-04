لقطات لتدفق السيول داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 215.58 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس طلاب يلتقون بمعلمهم بعد فراق 35 عاماً في حفر الباطن المرور يحدد غرامة عدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق بقيق تحتضن بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد اليوم متى يلجأ الإنسان للطبيب لفحص ضغط الدم؟ ضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة في الشرقية
وثق مقطع فيديو مشاهد مذهلة لجريان السيول وتدفق مياه مفيض شعيب السحيمي شمال الأرطاوية داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية بعد الحالة المطرية على المنطقة.
فيديو جميل من سيل وربيع مفيض شعيب #السحيمي شمال #الأرطاوية داخل #محميه_الملك_عبدالعزيز_الملكية
الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
رصد : @brgh_tumaer pic.twitter.com/Vb7LdOMAHHقد يهمّك أيضاً
— FAHAD (@FAHAD_1322) January 3, 2024
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية و الرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة.
كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.