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وسط تحذيرات الأرصاد

لقطات لصقيع جبل اللوز بتبوك

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
لقطات لصقيع جبل اللوز بتبوك
المواطن - فريق التحرير

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تساقطت صباح اليوم كميات كثيفة من البرد والصقيع على جبل اللوز في منطقة تبوك.

ووثق مقطع فيديو متداول، صقيع جبل اللوز بتبوك صباح اليوم، وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد من تساقط الثلوج الخفيفة.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).

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