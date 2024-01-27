لقطات للأجواء الشتوية المميزة في الواجهة البحرية بجدة الاتفاق يختتم معسكر الإمارات مبيعات يومية بـ 10 آلاف ريال في سوق الجراد ببريدة النصر يرفض رحيل خالد الغنام نهائيًا هدافو كأس آسيا 2023 قبل انطلاق ثمن النهائي شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 33 مئوية وطريف 4 درجات أكثر المنتخبات استحواذًا بكأس آسيا 2023 أسعار النفط تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد لاس بالماس بداية صعبة تنتظر موسيماني مع أبها
نشرت إمارة مكة المكرمة، اليوم السبت، فيديو يرصد الأجواء الشتوية المميزة في الواجهة البحرية بجدة.
ويعد شاطئ كورنيش الواجهة البحرية بجدة، أحد أهم الوجهات السياحة لعروس البحر الأحمر، ويحظى بتوافد الزوّار خلال فترة العطلات من أهالي المحافظة ومن مختلف مناطق المملكة.
وتقدم الواجهة البحرية في جدة مناظر شاطئية رائعة وامتداد مرافقه لمسافات طويلة، الأمر الذي جعل منه مقصدًا على مدار العام، للتنزه وممارسة عديدٍ من الأنشطة الترفيهية والرياضية.
#فيديو 🎥
أجواء الواجهة البحرية بـ #جدة 🌥️
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تصوير: ابراهيم القرني pic.twitter.com/L3t5BPuSrl
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 27, 2024