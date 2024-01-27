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لقطات للأجواء الشتوية المميزة في الواجهة البحرية بجدة

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١١ مساءً
لقطات للأجواء الشتوية المميزة في الواجهة البحرية بجدة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت إمارة مكة المكرمة، اليوم السبت، فيديو يرصد الأجواء الشتوية المميزة في الواجهة البحرية بجدة.

توافد الزوار

ويعد شاطئ كورنيش الواجهة البحرية بجدة، أحد أهم الوجهات السياحة لعروس البحر الأحمر، ويحظى بتوافد الزوّار خلال فترة العطلات من أهالي المحافظة ومن مختلف مناطق المملكة.

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وتقدم الواجهة البحرية في جدة مناظر شاطئية رائعة وامتداد مرافقه لمسافات طويلة، الأمر الذي جعل منه مقصدًا على مدار العام، للتنزه وممارسة عديدٍ من الأنشطة الترفيهية والرياضية.

 

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